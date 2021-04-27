Trabzonspor ile Göztepe 26. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

İzmir'deki maçlar

Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç