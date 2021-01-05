Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda
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Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

05.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:02
Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Trabzon'da son maçlarda zorlanıyor

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.

2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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