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Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi.

Karşılaşmada Emre Kılınç'ın golleriyle 2-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım bu üstünlüğünü sürdüremedi. Trabzonspor, 41. dakikada Cornelius ile farkı 1'e indirdikten sonra 62. dakikada sezona iyi başlayan golcüsü Nwakaeme ile eşitliği sağladı.

Haftaya lider giren Trabzonspor, ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 10'a yükselten Karadeniz ekibi, ikinci sıraya gerileyerek liderliği Beşiktaş'a kaptırdı.

Zorlu Trabzon deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray, puanını 8'e yükselterek 5. sırada yer aldı.

Trabzonspor'dan16 maçlık seri

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı.

Bordo-mavililer, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, yenilmezliğini 13 maça çıkardı

Galatasaray ise Fatih Terim ile yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 13 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Trondsen sakatlandı

Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın yerine ilk yarıda oyuna giren Trondsen, sakatlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 37. dakikada oyuna giren Trondsen'i 53. dakikada oyundan almak zorunda kaldı.

Abdülkadir Ömür, gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıktıktan sonra göz yaşını tutamadı.

Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür, morali bozuk şekilde sahadan ayrıldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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