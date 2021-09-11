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Trabzonspor ile Galatasaray 132. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor ile Galatasaray 132. randevuda

Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak olan Trabzonspor ile Galatasaray, birbirlerine 132. rakip olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak olan Trabzonspor ile Galatasaray, birbirlerine 132. rakip olacak. 47 yıllık rekabette sarı-kırmızılı takımın 59, bordo-mavililerin ise 43 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Malatayaspor, Sivasspor ve Giresunspor galibiyetleriyle ligin ilk 3 haftasını 9 puanla lider olarak tamamlayan Trabzonspor, sarı-kırmızılılar karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 17 sezon sonra ligin ilk 4 haftasını galibiyetle tamamlayacak.

Bu hafta Trabzonspor'un konuğu olacak olan Galatasaray ise Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle sezona başlarken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor.

Ligde Galatasaray önde

İki ekip arasında 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 müsabakanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 171 gol atarken, bordo-mavililer ise 147 golle karşılık verdi.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray, 31'ini ise Trabzonspor kazandı. 23 karşılaşmada da galip çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 124, bordo-mavililer ise 110 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Trabzon'da, Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi ekip, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, sahasındaki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 defa mağlup ederken, 11 karşılaşma berabere bitti. Ayrıca iki takım da 59'ar gol kaydetti. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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