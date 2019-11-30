Trabzonspor ile Galatasaray 128. randevuda

30.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:25

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 128. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 127 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 12 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 19 puanla 8. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda aldığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor.

128. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 127 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 27 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 166, Karadeniz ekibi ise 142 kez rakip fileleri havalandırdı.

LİGDE 93. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 92 karşılaşmadan Galatasaray 41 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 30 kez sahadan galip ayrıldı. 21 maç ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 119, bordo-mavililer ise 105 gol attı.

SON 13 KARŞILAŞMADA BERABERLİK YOK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son maçlarda beraberlik sonucu bulunmuyor. İki takım arasındaki son 13 müsabakada taraftar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, bordo-mavililer ise 6 kez kazandı.

DÜDÜK ALİ PALABIYIK'TA

İki takım arasında Trabzon'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da da Kerem Ersoy yer alacak. Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, bugüne kadar 1 kez Trabzospor - Galatasaray maçında görev aldı. Müsabakayı Karadeniz ekibi 2-1 kazandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA