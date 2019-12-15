Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.
Sahasında tek yenilgi
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.
Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.