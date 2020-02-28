Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 38. randevuda
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.
Sahasında tek yenilgi
Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.
Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Kaynak: AA