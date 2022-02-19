Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 12. randevuda - Haberler
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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 12. randevuda

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 12. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Akdeniz, Alanya, Spor, Haberler

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