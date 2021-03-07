Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda
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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda

07.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:28
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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