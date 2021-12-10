Trabzonspor ile Antalyaspor, 51. randevuda

ANTALYA (AA) - Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol attı, kalesinde 49 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı.

Karadeniz ekibi, Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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