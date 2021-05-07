Trabzonspor ile Antalyaspor 50. randevuda
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Trabzonspor ile Antalyaspor 50. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor 50. randevuda
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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