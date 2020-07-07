Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü. Trabzon'daki maçlar Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı. Kaynak: AA