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Trabzonspor ile Alanyaspor ZTK finali öncesi ortak basın toplantısı düzenledi

Eddie Newton: Kupayı alıp döneceğizJose Sosa: Taraftar için oynayacağızErol Bulut: Tarihimizin en önemli maçlarından biri"Hedefimiz bu ligi bir kupayla taçlandırmak"Efecan Karaca: Bizim için rüya gibi bir sezon geçtiAli DANAŞ / İstanbul,(DHA - Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında...

Trabzonspor ile Alanyaspor ZTK finali öncesi ortak basın toplantısı düzenledi
28.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:54

Eddie Newton: Kupayı alıp döneceğiz

Jose Sosa: Taraftar için oynayacağız

Erol Bulut: Tarihimizin en önemli maçlarından biri

"Hedefimiz bu ligi bir kupayla taçlandırmak"Efecan Karaca: Bizim için rüya gibi bir sezon geçti

Ali DANAŞ/ İstanbul,(DHA - Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı öncesinde teknik adamlar ve takım kaptanları basın toplantısı düzenledi.Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, çok iyi oynayan rakiple mücadele edeceklerini ifade ederek, "Rakibimizin güçlü yönlerine karşı çalıştık. Gerçekten finalde olmak heyecan verici bir durum. Umuyorum inşallah istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz. Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele verip gerçekleştiremediğiniz zamanlar, zor zamanlar olur. Ancak biz kupa finaline çıkacağız. İkincilik belki istediğimiz yer değildi ama kupa finali oynamakta mutluluk verici. Sezonunun geneline baktığımız zaman başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu tür maçlarda oyuncular ekstra bir motivasyona gerek duymaz. Taraftarsız futbola futbol denilemez. Bu ülkeye geldiğimden beri Trabzonspor taraftarı bizi her yerde destekledi. Onların desteklerini her zaman hissettik. O desteği tribünde hissedemeyeceğiz. Bazı durumlarda yorulduğunuzda taraftarlarınız o anda destek olur ve onlar giderir. İki takım içinde aynı şartlar geçerli" dedi.JOSE SOSA: TARAFTAR İÇİN OYNAYACAĞIZBordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa ise "Sezonu bununla taçlandırmak olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar her zaman gelmeyebilir. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlarla oynadığımız maçlar zorlu maçlardı. Umarım yarın iyi bir oyun ortaya koyarız. Bir final maçında motive olmayan bir oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu kendini böyle maçlarda motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Bizim odaklandığımız tek maç kupa ve kupayla bitirmek istiyoruz. İki şehrinde iki takımında mutlu olduğunu düşünüyorum. Bunlar her zaman ayağınıza gelen fırsatlar değil. Bu sene özellikle ligin son döneminde taraftarlarımız bizlerle olamadılar. Biz her maçta olduğu gibi kendi taraftarlarımız, ailelerimiz için oynadık. Onlara mutluluk vermek istiyoruz. Gerçekten zor bir konu taraftarsız oynamak. Hiçbir oyuncu size taraftarsız oynamayı sevdiğini söylemez. Böyle bir finali oynayabildiğimiz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Biz taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız" ifadelerini kullandı.EROL BULUT: TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ MAÇLARINDAN BİRİFinal maçının kendileri için tarihi öneme sahip olduğunu dile getiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Buraya iki takım hak ederek geldi. Zorlu maçlardan geçtiler. Yarın final maçını oynayacağız. Hak eden maçı kazansın. Futbolcularım bu maça iyi hazırladık, hem fiziksel hem mental olarak. Tarihimizin en önemli maçlarından biri. İnşallah bu güzel sezonun sonunda bunu kupayla taçlandırmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu elde ederiz. Futbolcuların transfer haberleri çıkması aslında futbolcular ve teknik direktör için güzel bir faktör. Baskı değil daha çok motive ediyor. O yüzden orada bir dezavantaj bizim tarafımızdan yok. Bu sadece bizi daha güçlendirir. Futbol taraftar demek. Takıma 12'nci bir güç demek. Maalesef bu pandemi sürecinde dezavantaj yakaladılar. Bazı takımlar daha çok, bazı takımlar daha az etkilendi. Ekran başında olan taraftarlarımız bizi en iyi şekilde destekler. Hedefimiz bu ligi bir kupayla taçlandırmak" ifadelerini kullandı.EFECAN KARACA: BİZİM İÇİN RÜYA GİBİ BİR SEZON GEÇTİ

Aytemiz Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca ise "İnşallah fair-play çerçevesinde güzel pozitif bir futbol olur. Konya maçından sonra 3 gündür Trabzonspor'u analiz ediyoruz. Bizim için rüya gibi bir sezon geçti. İnşallah yarında bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Analizleri yaparken değerlendiriyoruz. Bizim için öncelik bu değil. İleride etkili hücum silahlarını durdurmamız lazım. Ama onları durdurup, güzel bir futbolla kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Trabzonspor büyük ve saygı duyulması gereken bir takım. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Alanyaspor'da iki tane şampiyonluk yaşadım 2. Lig'den beri buradayım. Alanyaspor taraftarı bizi inanılmaz güzel uğurladı. Onlar için bu kupayı kazanmak istiyoruz. Futbol taraftarla güzel ama sonuçta bir final maçı. Bütün şehir buna hazır. Final maçı olduğundan konsantrasyon aynı olur" dedi.

Kaynak: DHA

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