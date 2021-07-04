Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı

Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı.

Bugün İstanbul'a gelen Trabzonspor, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon, core çalışma, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmaları yapıldı. Antrenman 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile son buldu.Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu
John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Bekir Pakdemirli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 20:57:30. #1.16#

title