Trabzonspor, ikinci etap çalışmalarına İstanbul'da başladı
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Trabzonspor, ikinci etap çalışmalarına İstanbul'da başladı

Trabzonspor, ikinci etap çalışmalarına İstanbul'da başladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren bordo-mavili takımın, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

Koşuyla başlayan idmanın güçlenme, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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