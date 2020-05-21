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Trabzonspor için deplasman maçları büyük bir önem taşıyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, 12 Haziran'da başlayacak olan liglerde gözünü deplasman maçlarına dikti.

Trabzonspor için deplasman maçları büyük bir önem taşıyor
21.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:37

Süper Lig lideri Trabzonspor, 12 Haziran'da başlayacak olan liglerde gözünü deplasman maçlarına dikti. Malan 8 maçının 5'ini deplasmanda oynayacak olan bordo-mavililer, şampiyonluk için bu mücadelelerden en az hasarla çıkmak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'in başlaması için gerekli görüşmeler yapıldı. 5 Mayıs tarihinden bu yana hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam eden Trabzonspor, Süper Lig'in başlamasını bekliyor. Lig'de 53 puanla lider olan bordo-mavililer, özellikle deplasman maçlarında aldığı başarılı sonuçları sürdürmeyi hedefliyor.

8 maçın 5'i deplasmanda

Şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olan Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 8 maçın 5'ni deplasmanda 3 maçı ise evinde oynayacak. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. 30 puan ile iç saha sıralamasında 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi deplasmanda ise lider durumda. Bordo-mavililer dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor dış sahada topladığı 23 puan ile ilk sırada yer aldı.

Dış saha performansını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in geri kalan bölümünde oynayacağı 8 maçın 5'ni deplasmanda, 3'nü ise evinde oynayacak. Karadeniz ekibi Süper Lig'in başlamasıyla birlikte üst üste Göztepe ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek. Bu maçların ardından evinde Ankaragücü'nü konuk edecek olan bordo-mavililer daha sonra da Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak. 4 maçın 3'ünü dış sahada oynayacak olan Trabzonspor, daha sonra Antalyaspor ile evinde karşılaşıp ardından Denizlispor'a konuk olacak. Son iç saha maçında Konyaspor'u ağırlayacak olan Hüseyin Çimşir'in ekibi, ligin son haftasında ise Kayserispor ile rakip sahada karşı karşıya gelecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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