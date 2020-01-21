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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

21.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:55
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını 'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla"


Kaynak: DHA
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