Trabzonspor, Hosseini'nin Ücretini Açıkladı
İSTANBUL / DHATrabzonspor Kulübü, İranlı savunma oyuncusu Seyedmajid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma yaptıklarını bildirdi.
İSTANBUL/ DHA
Trabzonspor Kulübü, İranlı savunma oyuncusu Seyedmajid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma yaptıklarını bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2018/19 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,
2019/20 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcu menajeri Mohsen Ebrahimi Aliabad'a menajerlik hizmet bedeli olarak 45.000.-EUR ödenecektir.
Futbolcunun opsiyonunun kullanılması halinde, menajerlik hizmet bedeli olarak 60.000.-EUR daha ödenecektir.
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