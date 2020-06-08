Trabzonspor, hız ve dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
08.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:33
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.Bordo mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA