Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti - Haberler

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Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

İhlas Haber Ajansı, Gökmen Şahin - Spor
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- Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti.

- Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

TRABZON - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü olarak ilan ederek, "Kasket bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan ediyoruz. Kutlu olsun" açıklamasında bulundu

Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Medya, Spor, Haberler

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