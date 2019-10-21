Trabzonspor hem atıp hem yiyor

21.10.2019 11:02

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamında rakip fileleri sarsmayı başarırken, söz konusu 8 haftalık periyotta da kalesinde gol gören tek takım oldu.

Ligde 15 puanla zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, attığı 17 golle 18 gollü lider Aytemiz Alanyaspor'un ardından ligin en golcü ikinci takım oldu. Geride kalan 8 haftada her maçta rakip ağları havalandıran bordo-mavililer, buna karşın kalesini koruyamadı. Trabzonspor, ligde her mücadelede kalesinde gol gören tek takım oldu.

Kaynak: DHA