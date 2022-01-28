Trabzonspor, Help Steps ile iş birliğine gitti

Trabzon spor Kulübü, adımları iyiliğe dönüştüren sağlık uygulaması "Help Steps" ile iş birliğine gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili taraftarların attıkları adımlarla Trabzon spor'a maddi destek sağlayacakları sağlık uygulaması Help Steps ile iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Trabzon spor'un pazarlama, halkla ilişkiler ve medya iletişimden sorumlu yöneticisi Serdar Ekrem, imza töreninde, Help Steps'in taraftarları hem kulübe destek olmaya hem de uzun yürüyüşler yaparak daha sağlıklı yaşam tarzı kazanmaya teşvik eden bir sağlık uygulaması olduğunu belirtti.

Uygulamanın çok yönlü fayda sağladığına işaret eden Ekrem, "Bu anlamda bizler de Trabzon spor Kulübü olarak atılan her adımı faydaya dönüştüren bu uygulamanın içinde olmaktan dolayı son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Help Steps'in kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Gözde Venedik ise Trabzon spor ile birlikte Türkiye'nin en büyük 4 kulübünün artık kendi platformları içinde de rekabet edeceğini aktardı.

Trabzon spor taraftarlarının takımlarına sadece adım atarak, koşarak ya da bisiklet kullanarak da destek olabileceklerini vurgulayan Venedik, "Yaptığımız anlaşmayla bugünden itibaren bordo-mavili kulübe gönül veren herkesi, kulüplerine gelir yaratmaya davet ediyoruz. İlk etapta Trabzon spor taraftarlarının 5 milyar adım atmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahbap, Kızılay, TEMA, UNICEF, Türk Eğitim Vakfı, UCİM, SMA-DER, HAÇİKO gibi 28 sivil toplum kuruluşu ile spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcıların bulunduğu Help Steps platformunda şimdiye kadar toplam 175 milyar adım bağışlandığı bildirildi.