Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek
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Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek

Trabzonspor'un, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından nihai olmamakla birlikte Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alması, 790 günlük görev süresi boyunca bordo-mavili kulübü hem sportif hem de ekonomik alanda yükselişe geçiren Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üzerinde...

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek
06.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:20

Trabzonspor'un, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından nihai olmamakla birlikte Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alması, 790 günlük görev süresi boyunca bordo-mavili kulübü hem sportif hem de ekonomik alanda yükselişe geçiren Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üzerinde büyük bir şaşkınlık oluşturdu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda, dün Trabzon dışında bulunan yöneticilerin de katılımıyla birlikte video konferans yöntemiyle olağanüstü gündemle toplanan Trabzonspor yönetimi, 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yaşanan süreçle ilgili gelinen noktayı ve yapılması gerekenler hakkında fikir alış-verişinde bulunan bordo-mavili yöneticiler, şampiyonluk yolunda izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir birliğine vardı.

AHMET AĞAOĞLU VE YÖNETİMİ 790 GÜNDÜR GÖREVDE

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yaşadığı zorlu koşullara rağmen hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir mesafe alarak takımı zirveye taşıdı. Trabzonspor'da, 7-8 Nisan'da olağanüstü genel kurulda 6 aylığına göreve gelen, daha sonra 1-2 Aralık'ta olağan genel kurulda 3 yıllığına seçilen Ağaoğlu, 790 gündür kulübün başında bulunuyor. Söz konusu dönemde bordo-mavili takım 66 lig maçına çıktı. 2017-2018 sezonunun 29. haftasında 3-3 beraberlikle sona eren Osmanlıspor müsabakasıyla başlayan süreçte Trabzonspor, 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Attığı 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2017-2018 sezonunun son 6 maçında başkanlıkta bulundu ve bordo-mavililer 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak ligi 55 puanla 5. sırada bitirdi.

İLK TAM SEZONUNDA TAKIMI AVRUPA KUPALARINA TAŞIDI

Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, ilk tam sezonları olan 2018-2019 sezonunda, Avrupa'dan ceza alması beklendiği sırada UEFA'da gerçekleştirdiği sunum sonrası takımı Avrupa'ya taşıma başarısı gösterdi. Söz konusu sezonda bordo-mavililer, ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 4 yıl aradan sonra katılma başarısı gösterdi.

MEN CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

8 Nisan 2018'de göreve gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki yıllık görev süresini geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Söz konusu dönem içerisinde bordo-mavililer, uzun aradan sonra Avrupa kupalarına katılmış ve 9 yıllık bir aradan sonra da liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı. Ancak korona virüs nedeniyle lige verilen ara sonrası Süper Lig'in tekrar başlayacağı haftalarda UEFA tarafından Avrupa'dan men ceza alması futbol kamuoyunda şok etkisi yaptı.

TEKNİK EKİPTE İSTİKRARA ÖNEM VERDİ

Başkan Ağaoğlu göreve seçildiğinde takımın başında Teknik Direktör Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, 2018-2019 sezonunda ise Ünal Karaman'ı göreve getirdi. İçinde bulunduğumuz sezonun devre arasında ise Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik ekipte bulunan Hüseyin Çimşir'e takım emanet edildi.

FUTBOL PLANLAMASI DEĞİŞMEYECEK

Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alsa da almasa da sportif ve ekonomik yapılanmasını değiştirmeyecek. Futbol altyapısına ve yetenekli gençleri takıma kazandırmaya devam edecek olan bordo-mavili kulüp, ekonomik tedbirlerini de sürdürecek.

HEDEF İKİ KUPA

Trabzonspor'un aldığı men cezası bordo-mavili oyuncuları daha da hırslandırdı diyebiliriz. Sezonun tamamlanacağı döneme kadar Trabzon'a kamp kuracak olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik ekiple ve oyuncularla sürekli görüşerek moral aşılıyor. Bordo-mavili ekip ise Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak her iki kupayı da Trabzon'a getirmek için kenetlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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