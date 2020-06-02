Trabzonspor, hazırlılarına sabah antrenmanıyla devam etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak Göztepe maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
02.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:54
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak Göztepe maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.Bordo mavili takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: DHA