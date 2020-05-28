Trabzonspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına devam etti.
28.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:50
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına devam etti.
Günün tek idmanına akşam saatlerinde çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA