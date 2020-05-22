Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, salgın nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.
22.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:10
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, salgın nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Dugout