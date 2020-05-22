Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, salgın nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, salgın nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Kaynak: Dugout