Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kuvvet çalışmasının yanı sıra taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor
20.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:55

Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kuvvet çalışmasının yanı sıra taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer, kuvvet çalışmasının yanı sıra taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth salonda çalışmalarını sürdürürken, Badou Ndiaye ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR, TOPLANTI YAPTI

Hüseyin Çimşir, antrenman öncesi sahada oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Önümüzdeki günlerdeki çalışma temposu hakkında bilgiler aktaran genç teknik adam, eksik gördüğü bazı noktalar konusunda da oyuncularını uyardı. Takımın çalışma isteğinden memnun olduğunu futbolcularına aktaran Çimşir, taktik tahtası üzerinde de oyuncularına bilgiler aktardı.

( Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Harun Tan Jennifer Lopez Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 13:56:01. #1.14#
title