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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
09.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:02

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: DHA

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