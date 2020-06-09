Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
09.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:02
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA