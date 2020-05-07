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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
07.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:57

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yedi grup halinde çalışmalarına devam etti.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yedi grup halinde çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda üç futbolcudan oluşan yedi grup, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

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