Trabzonspor, Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, basına ve taraftara kapalı olarak yapılan çalışmaya Mustafa Akbaş dışında tüm futbolcuların katıldığı öğrenildi. Mide spazmı geçirmesi nedeniyle son antrenmana katılmayan Sosa'da takımla birlikte çalışmalara devam etti.



Bordo-mavililer, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son çalışmayla tamamlayarak 19 Kasım Pazar günü 16.30'da oynayacağı maçın saatini bekleyecek. - TRABZON