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Trabzonspor, hazırlık maçında yarın Samsunspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Samsunspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, hazırlık maçında yarın Samsunspor ile karşılaşacak
28.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:29

Trabzonspor, Samsunspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirerek bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Bordo-mavili takımın, öğle saatlerinde Trabzon'dan Samsun'a hareket edeceği ve Samsunspor ile yarın 18.00'de oynayacağı maç öncesi kampa gireceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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