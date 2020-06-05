Trabzonspor hazırlık maçı yaptı
Trabzonspor, bugün yaptığı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürdü.
05.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:26
Trabzonspor, bugün yaptığı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Akyazı Stadyumu'nda taktiksel ağırlıklı hazırlık maçı oynandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer pazar günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - TRABZON
Kaynak: İHA