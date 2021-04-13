Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, teknikle bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman geniş alan oyunları ve çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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