Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, daha önce 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurduğu ve dün akşam Trabzon'a getirdiği Slovak futbolcu Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü, daha önce 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurduğu ve dün akşam Trabzon'a getirdiği Slovak futbolcu Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı, bordo-mavililerin YouTube adresinden canlı yayımlanan törende, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Hamsik'in, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi istediği bir oyuncu olduğunu, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Transfer sürecinin pek de sıkıntılı geçmediğini aktaran Ağaoğlu, "Kendisi futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen, Napoli'de yaşadığı süreci yaşamak isteyen biri. Kucka'dan Trabzonspor hakkında detaylı bilgi edindi. Menajeri de Türkiye'yi yakından tanıyan, babası da antrenör olarak 2 yıl Türkiye'de hizmet etmiş bir beyefendi, yeterli derecede bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için bu süreçte bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldı, önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Slovak oyuncunun da büyük bir camiaya, kulübe geldiğini söylediğini ve bunun farkında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz bir aileyiz. Trabzonspor, yapısı itibarıyla Süper Lig'deki diğer kulüplerden biraz daha farklı özelliklere sahip bir kulüp. Bu süreçte kendisine ve bize de çok yardımcı olan değerli menajerine ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Aile, bizim için önemli. Futbolcularımız bizim değerlilerimiz. Ancak futbolcularımızın eşleri en değerlilerimiz. Önemli bir ailenin parçası oldular. Ben süreç içinde, oynanacak lig süreci içinde kendisine fazla bir şey söylemek istemiyorum. Marek, hepimizden daha fazla bilinç içinde."

Hamsik: "Transfer sürecim dürüst bir şekilde ilerledi"

Marek Hamsik ise Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Transfer sürecimde Trabzonspor, çok dürüst süreç ilerletti. Hiç sorun olmadan, bütün süreç açık, net şekilde ilerledi. Benim için de en doğrusu ve en iyisi olan buydu. Avrupa Şampiyonası'na katıldığımda milli takımla o süreçte kafamın sadece oraya odaklanmasını ve sonrasında Trabzonspor'a nasıl yardımcı olabileceğimi, takımın başarılarında nasıl katkımın olabileceğini düşünmem gerekirdi. Benim için de transfer süreci hızlı ve dürüst şekilde gelişti. Umuyorum birlikte mutlu ve harika bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Trabzon'a ilk geldiği andan itibaren taraftarların ilgisiyle karşılaştığını anlatan Hamsik, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren insanların Napoli'de olduğu gibi futbola olan tutkularını görme fırsatı buldum. Futbolda tam olarak olan budur. Taraftarların tezahüratlarını duymaktır asıl tutku. Ben de bunu burada yaşayacağımdan eminim. Geldiğim ilk andan itibaren burada bu tutkuyu görmüş oldum. Statta taraftarlarımızın o tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu'nun, bu sezon 300 bin forma satma hedeflerinin olduğunu, bu sezonki transferlerinin 5 biner forma satın alma sözü verdiğini belirtmesi üzerine de Hamsik, "Ben de forma almaktan memnun olurum. Umuyorum taraftarlarımız da bu mesajı alacaklardır. Bu rakama ulaşmamızda benim de katkım olursa, şehrin sokaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı görürsek bende bundan onur duyarım." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine de başkan Ağaoğlu, Slovak oyuncunun bu sezonki forma elçileri olduğunu söyledi.

Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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