Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 ve rondo çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Haber

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