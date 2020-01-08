Trabzonspor günü tamamladı

08.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:13

İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Hazırlık maçında Bursaspor ile 0-0'lık skorla yenişemeyen bordo mavililerde, bu müsabakada forma giymeyen futbolcular toparlanma çalışması gerçekleştirdi. 18.30'da teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından dinlenmeye geçen bordo mavili futbolcular, yarın yapacakları çift antrenman ile birlikte hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA