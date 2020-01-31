Haberler » Spor » Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı - Spor

Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.

31.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:36
Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler