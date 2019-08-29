Trabzonspor gruplara kaldı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı.
Maçtan Dakikalar
24. dakikada savunmada Ivanildo'nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan'ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1
29. dakikada Obi Mikel'in ceza sahası içinde Mantalos'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan'ın sağından topu filelere gönderdi. 0-2
38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas müdahale ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Mantalos'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vranjes'in kafa vuruşu Novak'a çarparak kornere çıktı.
45. dakikada Mantalos'un pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Oliveria'nın vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
47. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
59. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sorloth'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
73. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunu kaleci Barkas güçlükle çeldi.
81.dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Ivanildo x, Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak x, Obi Mikel x (Shorloth dk. 34 x), Abdülkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 44 x) (Doğan Eroğan dk. 83 ?), Sosa xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
AEK: Barkas xxx, Bekakis xx, Vranjes xx, Oikonomou xx (Verde dk. 88 ?), Lopes xx, Simoes xx, Chygrynskiy xx, Galanopoulos xx (Krsicic dk. 58 x), Livaja xxx, Mantalos xxx (Giakoumakis dk. 80 ?), Oliveira xx
Yedekler: Tsintotas,, Klonaridis, Svarnas, Paulinho
Teknik Direktör: Nikos Kostenoğlou
Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)
Kırmızı kart: Lopes (dk. 90+2) (AEK)
Sarı kartlar: Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsicic, Bakakis (AEK), Obi Mikel, Pereira, Yusuf Sarı (Trabzonspor)
(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)