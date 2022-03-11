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Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek.

Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak. Sakatlığının ardından dün takımdan ayrı çalışan Dorukhan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Konyaspor, Göztepe, Spor, Haberler

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