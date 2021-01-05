Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

05.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:50
Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Fikri Sağlar Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Çağla Şıkel Orkun Işıtmak
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Rıza Çalımbay Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 09:53:54. #1.15#
title