Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek
05.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç