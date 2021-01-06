Trabzonspor - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Trabzonspor - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

06.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:35
Trabzonspor - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Trabzonspor - Göztepe maçıdır. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Trabzonspor - Göztepe maçıdır. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trabzonspor - Göztepe maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Trabzonspor - Göztepe maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

EROL ÖZBULUT(Temsilci)

VELİ KESER(Temsilci)

ERKAN GÜLDAŞ(Temsilci)

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