Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
AA - Hakan Burak Altunöz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Hakan Burak Altunöz - Spor