Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Hakan Burak Altunöz - Spor
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Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Göztepe, Spor, Haberler

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