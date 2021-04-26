Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Oyuncular, antrenmanda 5'e 2 çalışmasından sonra dar alan organizasyonları üzerinde durdu.

Bordo-mavili takımın antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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