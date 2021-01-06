Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Trabzonspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 gün önce Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarısında oyun olarak bir ivme kazanmış takım vardı. Geldikten sonra tamamen toparlanma ve rejenerasyonla geçti. Rakibimiz geçen hafta maç yapmadı, 10 gün oynamamıştı. Oyun anlamında birbirine benzer takımlarla oynuyoruz. Bu tür takımlara karşı topa sahip olduğun zaman mesafeleri daha açma şansın var. Bugün itibarıyla fiziksel durumumuzu dengeleyebilmek adına, sahada topa sahip olmamız gerekiyordu. Bugün oyuncularım hem organizasyonları hem ilk yarıda yaptıkları baskı iyiydi ve baskıdan da gol bulduk. Organizasyonları doğru kullandılar. Bu oyun adım adım daha da gelişecek. Oyunu erken koparabilirdik. İlk yarıda koparabilirdik, kinci yarıda fırsatlar elimize geçti. Rakibe sonlara doğru kenar ortadan Uğurcan'a gelen top haricinde pozisyon vermedik. Oyunu koparamazsan da tutabilmek önemlidir. Son derece sağlıklı hareket ettiler. Abdülkadir Ömür geçen hafta itibariyle biraz sahne almıştı. Bugün yine ağrıları olmasına rağmen oynamasını rica ettim. Abdulkadir Parmak'ın yorgunluğu vardı. Son bölüme kadar devam etti. Oyuna sonradan girenler, kulübede olanlar çok iyiydi, enerjikti. Ayakta sağlam durarak maçı kazandılar" diye konuştu.

"KEŞKE MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANSA"'Maçlar keşke seyircili oynansa' diyen Avcı, şöyle devam etti: "Bugün Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Her hafta adım adım gelişiyoruz. Kazanırken gelişmek son derece önemli. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Bugün Yusuf Sarı da bizle değildi. Annesinin hastalığı vardı. Yusuf'u Fransa'ya yolladık. Umarım annesi sağlığına kavuşur. O da kafası rahat şekilde buraya gelir.""PARÇADAN BÜTÜNE GİDEREK ÇALIŞIYORUZ"Parçadan bütüne giderek çalıştıklarını kaydeden Avcı, bu konuda şunları dedi: "Geldiğim günden itibaren ne Trabzonspor'un sıralamasına ne puan durumuna baktım ne de bir sonraki maça baktım. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Her hafta her maça Trabzonspor, kazanmak için çıkar. Biz her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Bunun süreçler sonuçları ne olacak önce kafamızı kaldırıp yolumuza devam ediyoruz.""ORTA SAHA TALEBİMLE İLGİLİ BİRİ GERÇEKLEŞTİ"Berat Özdemir transferiyle ilgili de konuşan Avcı, "Orta sahayla ilgili talebim vardı, bir tanesi gerçekleştirdi. Türk futbolunun son dönemlerdeki en yetenekli, gelişime açık, yurtdışına da gidebilecek bir oyuncusunu talep ettim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kuruluna bu konuda çalışıp kadroya kattıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncunun kendisi ile iletişimde kaldım. Onun Trabzonspor'u istemesi, hem de Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi beni mutlu etti ve bu sözünün arkasında kaldı. Pazartesinden itibaren bizimle beraber olacak. Öncelikli hedefi Trabzonspor'da oynamak. Sonrasındaki hedefi yazın oynanacak Avrupa şampiyonasına milli takımla gitmek. Burada daha evvelden Yusuf, Okay gibi, bu topraklardan yetişmiş yurt dışına gitmiş oyuncular gibi burada gelişimini tamamlandığında böyle bir hedefi olacağını düşünüyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.ERSAN PARLATAN: İKİNCİ DEVRE ŞANSIMIZ OLSAYDI BURADAN FARKLI DÖNEBİLİRDİK

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise iki devrede farklı Göztepe izlediklerini belirterek, "İlk devre sahaya hiç istemediğimiz bir oyun yansıttık, oyuna ortak olamadık. Rakibin, topun peşinde koşan, hücumsa olarak varlık gösteremeyen Göztepe vardı. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, biz bu durumu kabul etmedik. İkinci yarı farklı Göztepe izledik. İlk 45 dakikanın neden böyle geçtiğini değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci yarı bir şeyleri değiştirmek isteyen, tepki koyan, mücadele ortaya koyan, kendi oyunumuzu yansıtıp pozisyon üretmeye çalışan Göztepe vardı. Oyuncularımızı kutluyorum. İkinci yarı istediğimiz futbol vardı. Ceza alanına girişimlerimiz, ortalarımız oldu. Etkili olmaya çalıştık. Pozisyon anlamında zenginleştiremedik ama girişimlerimiz farklıydı. 1-2 pozisyonda şansımız olsa buradan farklı dönebilirdik ancak netice elimiz boş dönüyoruz. İkinci yarı iyiydik ama kendi aramızda konuşmalıyız. Fazla zamanımız yok. Cumartesi maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM