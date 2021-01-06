Trabzonspor-Göztepe maçından notlar
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Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

06.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:18
Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Brezilyalı oyuncu Flavio'yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

Altyapıdan 8 oyuncu

Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 8 oyuncu yer aldı.

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11'de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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