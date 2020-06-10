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Trabzonspor, Göztepe maçına odaklandı

Korona virüs sonrası Süper Lig'de ilk maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak olan Trabzonspor, zorlu maça odaklandı.

Trabzonspor, Göztepe maçına odaklandı
10.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:45

Korona virüs sonrası Süper Lig'de ilk maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak olan Trabzonspor, zorlu maça odaklandı. Saha dışında hareketli günler yaşayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, takımını dış gelişmelerden uzak tutuyor.

Şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Korona virüs sonrası futbola yeniden dönmek için gün sayan bordo-mavililer, yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra yeşil sahalarda yeniden şampiyonluk mücadelesi verecek. Karadeniz ekibi, son maçını evinde 15 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynamıştı. Trabzonspor, 89 gün sonra Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için yeniden start verecek.

İlk hedef Göztepe

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesiyle ilgili saha dışında yaşanan gelişmelere kulaklarını tıkayan Trabzonspor, bütün konsantrasyonunu Süper Lig'e verdi. 8 maçlık periyodun ilk ayağı olan Göztepe maçına odaklanan bordo-mavililer, müsabakadan mutlak 3 puanı hedeflerken, başta yönetim ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, salgın sonrası lige moralli başlamanın ilerleyen haftalar için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Çimsiş, tüm dikkatlerin sahada olması gerektiğini oyuncularla bir araya gelinen toplantılarda anlatıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de kalan 8 haftanın planlarını yapsa da bordo-mavili yönetim, teknik heyet ve futbolcular her maçı tek tek düşünüyor.

Hüseyin Çimşir, kadroyu hemen hemen belirledi

Yaklaşık 40 gündür Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da forma giyen, giymeyen bütün oyuncular, ligin geri kalanında forma giymek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Sakatlıkları bulunan oyuncularında dönmesiyle birlikte rekabetin üst düzeyde olduğu Karadeniz ekibinde, Hüseyin Çimşir ilk on birini belirlemekte zaman zaman zorlandı. Oyuncularının çalışma isteğinden ve performansından memnun olan genç teknik adam, Göztepe karşısında sahaya çıkartacağı 11'i ise hemen hemen belirlemiş gibi. Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth oluşan bir kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Her hafta test yaptılar

Korona virüs salgını dönemini en iyi kontrol eden ve geçiren takımların başında gelen Trabzonspor, şimdiye dek 6. kez testten geçti. Göztepe maçı öncesinde ise son testlerini yaptıracak olan bordo-mavili takım da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar her hafta rutin olarak uyguladığı korona virüs testlerinde şimdiye kadar hiçbir pozitif vakaya rastlanmadı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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