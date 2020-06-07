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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
07.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:17

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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