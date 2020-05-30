Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
30.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Yarını izinli olarak geçirecek takım, 1 Haziran Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA