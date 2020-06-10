Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
10.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:13
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA