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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
10.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:13

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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