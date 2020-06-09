Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
09.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:20
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA